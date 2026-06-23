Ganan nuevos juicios a favor de policías

La asociación Ciudadanos Uniformados en Chiapas ganó tres casos contra el ayuntamiento de San Cristóbal relacionados a la indemnización de tres elementos policiales de edad avanzado y quienes fueron despedidos, entre otras razones, por cuestiones de salud, así lo informó Miguel Ángel Irecta, coordinador de delegados de la organización.

En entrevista, Irecta recordó que los cuerpos policiales siguen en una indefensión al estar excluidos de las leyes, sin gozar de servicios médicos o seguros de vida. Al respecto mencionó el caso de un policía que, al perder la vista, fue despedido injustificadamente en 2023. Desde ese año luchan para que el municipio le otorgue una indemnización justa.

También mencionó el caso de Martín Santiz de 68 años, a quien se le inicio su proceso de pensión por vejez de 2021 y que se le fue otorgado en 2024. Sin embargo, el municipio de una forma que el abogado considera “mañosa”, ha interpuesto demandas de amparo contra la sentencia.

Problema de municipios

Miguel Irecta mencionó que, pese a que el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, conoce de primera mano la cuestión policial traducido en mejoras para los elementos estatales, las dificultades se viven a nivel municipal, donde no ponen en cabildo la cuestión de aumentarles el salario a los policías.

“Aparte hay otra situación con los elementos y es que les hacen firmar renuncias voluntarias desde el momento que ingresan, y los hacen firmar contratos de servicios, que desde ahí están mal, porque un contrato laboral para policías no está contemplado en ninguna de las leyes que los rigen”, agregó.