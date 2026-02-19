﻿﻿
Garantiza rectora atención directa a necesidades

Febrero 19 del 2026
Durante la reunión, Fanny López Jiménez escuchó y atendió requerimientos particulares de cada espacio educativo. CP
Con el firme compromiso de atender de forma directa las necesidades de la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, encabezó una reunión de trabajo con directoras y directores de las diferentes unidades académicas, así como con responsables de las diversas áreas de esta casa de estudios, a quienes presentó el Plan de Mejora de Espacios Continua y Permanente.

Dicho plan, contempla acciones enfocadas a la extracción de raíces, limpieza de registros, reparación y sustitución de tuberías, rehabilitación de sanitarios y accesorios, mantenimiento de carpintería, entre otros rubros, con el objetivo de brindar atención inmediata a inquietudes, necesidades y requerimientos externados por algunos alumnos y alumnas de la universidad.

Lo anterior, subrayó López Jiménez, contempla la conformación de cuadrillas de trabajo que se suman al programa ordinario de mantenimiento programado anualmente y anunció que en el presupuesto de este año se tiene contemplado un ambicioso programa de infraestructura que permitirá atender rezagos históricos que mantiene la universidad.

