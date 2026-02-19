Garantiza rectora atención directa a necesidades

Con el firme compromiso de atender de forma directa las necesidades de la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, encabezó una reunión de trabajo con directoras y directores de las diferentes unidades académicas, así como con responsables de las diversas áreas de esta casa de estudios, a quienes presentó el Plan de Mejora de Espacios Continua y Permanente.

Dicho plan, contempla acciones enfocadas a la extracción de raíces, limpieza de registros, reparación y sustitución de tuberías, rehabilitación de sanitarios y accesorios, mantenimiento de carpintería, entre otros rubros, con el objetivo de brindar atención inmediata a inquietudes, necesidades y requerimientos externados por algunos alumnos y alumnas de la universidad.

Lo anterior, subrayó López Jiménez, contempla la conformación de cuadrillas de trabajo que se suman al programa ordinario de mantenimiento programado anualmente y anunció que en el presupuesto de este año se tiene contemplado un ambicioso programa de infraestructura que permitirá atender rezagos históricos que mantiene la universidad.