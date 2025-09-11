﻿﻿
Garantizada la inversión de la vía Palenque-Ocosingo

Septiembre 11 del 2025
Los trabajos en la autopista tienen que ser visibles en breve. Diego Pérez CP
Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas, confirmó el respaldo financiero estatal y Federal para la carretera Palenque-Ocosingo, por lo que se dará celeridad a la ejecución del proyecto insignia de la administración de la Nueva ERA.

Añadió que en lo que resta del año tienen que verse los primeros resultados, e inmediatamente, en 2026, la inauguración de algunos tramos, pues gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se tiene el respaldo financiero estatal y el acompañamiento de la Federación.

Trabajo conjunto

Este trabajo conjunto, dijo, evidencia la corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la Federación, pero al mismo tiempo el respaldo del pueblo chiapaneco por este proyecto carretero que beneficiará directamente a Palenque, Ocosingo, Chilón y Salto de Agua, pero indirectamente a todo Chiapas y el Sureste nacional.

Finalmente, dijo que la construcción se dividirá en tres subtramos: Palenque a Misol-Ha; Misol-Ha a Cascadas de Agua Azul y Cascadas de Agua Azul a Ocosingo.

El proyecto contempla la construcción de 94 kilómetros de carretera principal y un ramal de 16.29 kilómetros para el acceso a Ocosingo. La obra busca conectar este municipio con Palenque para mejorar la movilidad, fomentar el turismo y el desarrollo económico y social de la región.

La inversión

Cabe recordar que la carretera requiere una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, según narra en otro momento la titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, Anakaren Gómez Zuart, quien también dijo para diciembre y enero deberían estar concluidos los subtramos.

