Garantizada la inversión de la vía Palenque-Ocosingo

Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas, confirmó el respaldo financiero estatal y Federal para la carretera Palenque-Ocosingo, por lo que se dará celeridad a la ejecución del proyecto insignia de la administración de la Nueva ERA.

Añadió que en lo que resta del año tienen que verse los primeros resultados, e inmediatamente, en 2026, la inauguración de algunos tramos, pues gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se tiene el respaldo financiero estatal y el acompañamiento de la Federación.

Trabajo conjunto

Este trabajo conjunto, dijo, evidencia la corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la Federación, pero al mismo tiempo el respaldo del pueblo chiapaneco por este proyecto carretero que beneficiará directamente a Palenque, Ocosingo, Chilón y Salto de Agua, pero indirectamente a todo Chiapas y el Sureste nacional.

Finalmente, dijo que la construcción se dividirá en tres subtramos: Palenque a Misol-Ha; Misol-Ha a Cascadas de Agua Azul y Cascadas de Agua Azul a Ocosingo.

El proyecto contempla la construcción de 94 kilómetros de carretera principal y un ramal de 16.29 kilómetros para el acceso a Ocosingo. La obra busca conectar este municipio con Palenque para mejorar la movilidad, fomentar el turismo y el desarrollo económico y social de la región.

La inversión

Cabe recordar que la carretera requiere una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, según narra en otro momento la titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, Anakaren Gómez Zuart, quien también dijo para diciembre y enero deberían estar concluidos los subtramos.