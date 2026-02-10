Garantizada la protección turística en el estado: Guillén

La seguridad para los visitantes está garantizada en Chiapas, pese a incidentes aislados de violencia, el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, aseguró que la confianza se refleja con la llegada de grandes eventos deportivos internacionales al territorio.

En entrevista, el funcionario subrayó que las acciones de seguridad han sido contundentes, sumado al trabajo de posicionamiento realizado durante 2025 que consolidaron la imagen de Chiapas como un estado seguro.

"Logramos posicionarlo muy bien como un estado seguro. Por supuesto que algunas situaciones van a seguir apareciendo, quizás espontáneamente. Pero el estado y la seguridad que está brindando es muy buena, hay confianza en Chiapas", afirmó Guillén Gordillo.

Otras entidades

El secretario citó como ejemplo a otras entidades donde pese a los distintos desafíos, el turismo se mantiene gracias a la continuidad de eventos y a un mensaje positivo.

En ese sentido, resaltó que eventos como la fecha de Nascar, la Copa Roshfrans en Tuxtla y el Rally Maya en Palenque, que por primera vez incluye a Chiapas, son un reflejo de esa confianza recuperada y generarán una derrama económica estimada superior a los 20 millones de pesos (mdp) solo en un fin de semana de evento.

"Estos eventos hacen que la gente hable más de lo bueno que de las cosas que eventualmente puedan suceder en todos los rincones de México", señaló.

Conectividad carretera

Por último, Guillén Gordillo destacó el impulso en la conectividad carretera, uno de los principales propósitos de la actual administración para rehabilitar la red vial estatal, aspecto al que aseguró, abona a que el turismo transite de manera segura.

Aseguró que ven a esta estrategia como "el programa carretero más grande en la historia de Chiapas", el cual será fundamental para acercar las regiones y consolidar la oferta turística estatal.