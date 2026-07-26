Garantizado el acarreo en Ruta de las Culturas

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, señaló que el abasto del acarreo de materiales en la carretera Palenque-Ocosingo está garantizado y en calma.

Explicó que recientemente, como parte del proceso de continuidad de la Ruta de las Culturas Mayas, ratificó su acuerdo con volqueteros de la región con el propósito de fortalecer la coordinación entre los distintos actores involucrados en este proyecto estratégico, así como generar acuerdos respecto de la contratación y pagos justos por los servicios.

Dijo que este tipo de acuerdos en donde también participó personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por tratarse de una obra que transita del ámbito estatal al federal, generó tranquilidad entre los prestadores de servicio especializado.

Acuerdo

Recordó que previo al inicio de los trabajos, se firmó un inédito acuerdo entre representantes de 17 sindicatos de volqueteros de Palenque y Salto de Agua con los consorcios encargados de la construcción, lo que garantiza la participación activa de los trabajadores locales.

Durante el encuentro se establecieron acuerdos para que la ejecución de la obra se desarrolle en un ambiente de diálogo, colaboración y corresponsabilidad, garantizando un avance ordenado y eficiente de los trabajos.

Asimismo, se acordó promover la participación de las y los transportistas de la región en las labores de acarreo, bajo un esquema que asegure tarifas equitativas y pagos justos, privilegiando la contratación de mano de obra local y contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional.