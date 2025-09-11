Garantizamos la atención a los afectados: Yamil Melgar

El presidente municipal, Yamil Melgar, supervisó las acciones de limpieza en las colonias Campestre Corlay, Coapantes y Monroy, que resultaron afectadas por el desbordamiento del río Texcuyuapan, ocurrido el pasado lunes 8 de septiembre como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región.

Durante el recorrido, el edil expuso que la coordinación oportuna garantiza la atención a las familias que fueron afectadas por las precipitaciones pluviales de 141 milímetros ocurridas en la zona, resaltando que la inmediata intervención de las autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia, permitió salvaguardar la integridad de las familias y evitar una tragedia.

Limpieza

Subrayó que gracias a la acción coordinada, se desplegaron brigadas para la limpieza de las zonas afectadas, campañas de salud y fomento sanitario, evaluación de daños y análisis de necesidades, así como el seccionamiento de árboles en la ribera del río, entre otras labores prioritarias.

Cabe mencionar que como parte de los trabajos, se realizó la evaluación de daños y necesidades en 90 viviendas donde resultaron 357 personas afectadas, quienes han recibido atención integral por parte de las autoridades.

Yamil Melgar expresó su reconocimiento y gratitud al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y a las instituciones que se sumaron al trabajo coordinado, entre ellas la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Secretaría de Protección Civil del Estado, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Jurisdicción Sanitaria VII y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, cuya labor en equipo permitió responder con eficacia ante la emergencia.