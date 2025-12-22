Garantizan abasto de vacunas en Chiapas

Luego que el sector Salud en Chiapas exhortara a los ayuntamientos la restricción de eventos masivos en el contexto de incremento de casos de sarampión, aumentó también la demanda de vacunas, particularmente la doble viral que se escaseó en algunos centros de atención a la salud, sin embargo el abasto de vacunas está garantizado.

Se reforzará el surtido de estas vacunas y se mantendrán habilitados espacios públicos como parques y centros de convivencia como sitios seguros para vacunarse, confirmó el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz.

La vacuna doble es la que incluye en una sola dosis la atención contra sarampión y rubéola.

Recordó que ante el incremento acelerado de casos de sarampión en México y en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado emitió un exhorto urgente a los 124 ayuntamientos para restringir y, de ser necesario, cancelar eventos masivos durante la temporada invernal 2025–2026.

La medida incluye posadas, ferias, desfiles alegóricos, eventos deportivos y otras actividades que puedan favorecer la aglomeración de personas.

Casos confirmados

En este sentido dijo que el Gobierno del Estado está siendo responsable con la atención de esta situación, pero corresponderá a los ayuntamientos hacer lo propio en apego a la Ley Estatal de Salud.

El llamado se sustenta en el Aviso Epidemiológico emitido por la Dirección General de Epidemiología, que confirmó cinco mil 781 casos de sarampión en el país en las últimas 24 horas, con mayor concentración en Chihuahua y Jalisco.

En Chiapas, se reportan 45 casos confirmados,

siendo los municipios con transmisión activa: Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

La recomendación de suspender eventos estará vigente del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, periodo donde se intensifica la circulación de virus respiratorios.