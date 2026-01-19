Garantizan aplicación de la ley en Arriaga

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informo sobre el operativo interinstitucional desplegado la tarde de este domingo en el municipio de Arriaga, el cual derivó de un reporte emitido por el C5 sobre detonaciones de arma de fuego en la zona del fraccionamiento Fovissste.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva (GEP), en coordinación con personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal, acudieron al sitio e iniciaron el protocolo de localización de los presuntos responsables, mismos que, de acuerdo con información preliminar, se desplazaban a bordo de dos vehículos.

Al arribar al punto las corporaciones fueron agredidas con armas de fuego, ante ello, los elementos repelieron conforme a ley y en estricto apego a los principios del uso de la fuerza. Durante el intercambio de disparos resultó neutralizado un agresor, hasta el momento no identificado. En el lugar fueron asegurados cargadores abastecidos y otros indicios relevantes para la investigación.

La SSP mantiene operativo de búsqueda para dar con los responsables y concluir el aseguramiento de la zona. De manera paralela, se trabaja con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El Gobierno de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, sostiene una política de cero tolerancia al crimen, Cero Corrupción y cero complicidades, fortaleciendo el orden público y la seguridad con un enfoque de cercanía ciudadana y resultados tangibles.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reiteró que en Chiapas la ley se aplica, los operativos se ejecutan con disciplina y las instituciones actúan con firmeza para proteger a las familias.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso con la paz pública, la protección de la vida y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. La institución continuará informando con responsabilidad y transparencia el desarrollo del operativo.