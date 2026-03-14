Garantizan apoyo a niños de Zinacantán

El Gobierno del Estado anunció que se tiene garantizado el apoyo para los niños de Zinacantán que representaron a Chiapas en la temporada 2025–2026 de la First LEGO League: Unearthed y participarán en un Mundial de la especialidad.

En este sentido, el titular de la la Subsecretaría de Planeación, Eduardo Grajales, confirmó que se tiene garantizado el apoyo para estos infantes que representarán Chiapas y a México.

“Siguiendo el horizonte educativo impulsado por el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, que promueve la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico en las escuelas, desde la Subsecretaría de Planeación Educativa reconocemos con orgullo a los estudiantes de Zinacantán y ratificamos nuestro total respaldo”, dijo el titular.

Concursantes

La comunidad educativa reconoció a las y los alumnos Marco Adrián Sánchez González, María de Lourdes Sánchez Pérez, Natasha Zoé Ruiz Hernández, Nayra Esther Pérez López y Ángeles Arleth Hernández De la Torre, que obtuvieron dos importantes triunfos consecutivos: primer lugar en la etapa regional (modalidad virtual) y primer lugar en la etapa nacional realizada en Monterrey, Nuevo León.

Siendo este logro su pase al concurso internacional de robótica en la ciudad de Houston, Texas.

El grupo fue acompañado por la maestra Laura Amparo Hernández Jiménez, responsable del proyecto de robótica de la Escuela Primaria Federal Melchor Ocampo, y por el maestro Carlos Ramos Bonifaz, director de la escuela.