Garantizan atención a padecimientos del corazón

El director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, Rafael Guillén, informó el éxito de un trabajo conjunto con organismos internacionales que permiten dar continuidad al servicio para niñas, niños y adolescentes con padecimientos del corazón.

Explicó que en el HEP, dio inicio a la XVII Jornada de Cirugías Cardiovasculares en colaboración con Heart Care International, un trabajo coordinado que fortalece la atención especializada para niñas, niños y adolescentes con padecimientos del corazón.

Durante esta jornada, médicos nacionales e internacionales trabajan de manera conjunta con el equipo multidisciplinario para realizar procedimientos quirúrgicos de alta especialidad, compartir conocimientos y continuar fortaleciendo la formación del personal de salud.

Compromiso

Estas acciones reflejan el compromiso con la atención médica de calidad, el trabajo en equipo y la esperanza para muchas familias.

También recordó que recientemente, pacientes y médicos conmemoraron el Día Mundial del Riñón con una plática dirigida a familiares sobre la importancia del cuidado de la salud y de los riñones.

Como parte de esta conmemoración, también realizaron la premiación del concurso de dibujo en el que participaron pacientes del área de nefrología, quienes plasmaron con creatividad y esperanza mensajes alusivos a este día.

El director agradeció al voluntariado, médicos residentes y al personal del hospital por su apoyo, acompañamiento y hacer posible estas actividades que fortalecen el aprendizaje, la conciencia y el cuidado de la salud en las y los pacientes.