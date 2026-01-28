Garantizan atención de los pacientes en el IMSS

En relación a la denuncia por una presunta irregularidad de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el propio delegado del Instituto en Chiapas, Hermilo Domínguez atendió el incidente iniciando una indagatoria interna y garantizando atención a la paciente como al equipo médico, adelantando que el caso está atendido médicamente.

Explicó que el paciente fue atendido con todos los protocolos, garantizó que estarán atentos a la evolución del derechohabiente con total apertura, pero también respaldó al cuerpo médico.

En cualquier caso se realizará un indagatoria, para conocer en qué áreas es posible mejorar la atención y la oferta de herramientas al personal de la salud.

Sobre el caso, explicó que inicialmente el paciente recibió atención médica en consulta externa de traumatología y fue programado para cirugía. Más adelante se realizó el procedimiento quirúrgico, localizándose material infeccioso propio del padecimiento, procediendo a una segunda intervención y programar una tercera para el 28 de enero 2026.

No obstante, el derechohabiente presenta comorbilidades de diabetes, falla renal en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), así como protocolo de trasplante renal.

Dijo que de acuerdo a notas médicas y de enfermería no se existe registro de falta de suministro de medicamentos

En este contexto, el 26 de enero la familia y paciente decidió el egreso del hospital para su atención en otra institución de salud, sin embargo se mantiene la apertura para su atención médica en el Hospital General de Zona o en el Hospital General Regional de Especialidades XIV de septiembre.

Denuncia

Desde este punto de vista, la madre del paciente Yolando Robledo, señaló que desde su opinión la atención no era eficiente, exponiendo falta de interés, atención médica y complicaciones en entrega de estudios.

Desde su consideración este escenario habría incidido en que su enfermedad se complicara por lo que decidió tomar un alta voluntaria del IMSS e internar a su hijo en una clínica particular.