Garantizan atención en fines de semana

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, dijo en días festivos como el cierre de año, lo mismo que en fines de semana, la prestación se servicios médicos está garantizada en todas las unidades hospitalarias del estado.

El titular del IMSS en la entidad, señaló que el Instituto mantiene estos servicios para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que represente un riesgo para la salud de la población.

Indicó que los Hospitales Generales de Zona, de Subzona y de especialidades del IMSS en Chiapas cuentan con personal médico, de enfermería y de apoyo, organizado mediante esquemas de guardia, para asegurar la continuidad de la atención médica durante estas fechas.

Asimismo, destacó que las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con servicio de Atención Médica Continua permanecerán brindando atención, para resolver padecimientos que requieran valoración inmediata.

Para asegurar la continuidad de la atención médica, el delegado destacó que se mantienen guardias médicas y de enfermería en cada uno de los hospitales y unidades del Instituto durante el días festivos.