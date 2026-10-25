Garantizan convocatorias abiertas apoyo al campo

Ante señalamientos de diversas organizaciones campesinas que advierten un posible favoritismo hacia un solo sector agrícola en la distribución de recursos, la Secretaría del Campo de Chiapas sostuvo que la entrega de apoyos gubernamentales se realizará mediante convocatorias públicas y abiertas, con el que busca despejar cualquier duda sobre el manejo de los recursos.

Marco Antonio Barba Arrocha, titular de la dependencia estatal, explicó que la publicación de las convocatorias permitirá a los productores consultar los requisitos con claridad, registrar sus solicitudes por igual y dar seguimiento puntual a cada etapa del proceso de selección para garantizar un manejo completamente transparente.

El funcionario subrayó que los mecanismos de asignación de los programas se apegarán a los principios de honestidad y rectitud indicadas por el ejecutivo estatal.

Afirmó que el objetivo fundamental es que los recursos públicos se distribuyan de manera justa y equitativa entre las y los productores chiapanecos.

Frente a los señalamientos de que históricamente los beneficios se han concentrado en los mismos grupos, Barba Arrocha afirmó que la entidad inició una nueva era para el sector agropecuario orientada a que las ayudas lleguen directamente a las familias que verdaderamente trabajan la tierra.

Con este enfoque, añadió, la administración estatal busca reconstruir la confianza del sector campesino e impulsar la producción agropecuaria en las distintas regiones de Chiapas.

Reiteró el compromiso de mantener una gestión pública orientada a resultados, en la que la imparcialidad y la transparencia sean los ejes rectores para potenciar el desarrollo social y económico del campo chiapaneco.