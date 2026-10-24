Garantizan cumplimiento del mecanismo 8 de 8

Con la convicción de que la colaboración entre instituciones es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y brindar certeza jurídica, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, encabezaron la firma del Convenio general de colaboración, coordinación y apoyo institucional para garantizar el cumplimiento del mecanismo 8 de 8 contra la violencia.

Esta firma tuvo como finalidad establecer las bases para verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en las disposiciones constitucionales y demás normatividades aplicables, de cara al proceso electoral local ordinario 2027, y en su caso, a los procesos extraordinarios que de este se derive.

Cumplen con la ley

Desde la Sala de Sesiones “Manuel Ovilla Mandujano” del IEPC, el magistrado presidente Moreno Guillén destacó la importancia ética de garantizar que las personas electas por el voto popular sean íntegras, sin antecedentes de violencia ni deudoras alimentarias, y afines con los ideales democráticos. Asimismo, resaltó que, desde el Poder Judicial, se impulsó la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y reiteró la disposición de colaborar en estos procesos de verificación, a fin de contribuir a que Chiapas cuente con representantes congruentes entre sus acciones, palabras y responsabilidades públicas.

Por su parte, la presidenta del IEPC, López Santiago, agradeció la disposición para la realización de este convenio, que representa un paso importante para garantizar que las mujeres puedan participar en la vida pública ejerciendo sus derechos políticos libres de violencia.

Espacios más seguros

La consejera electoral del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma, destacó que esta es la tercera ocasión en que ambas instituciones unen esfuerzos, reflejo de una colaboración que se fortalece con la convicción de que “la lucha contra la violencia no admite pausas”. Subrayó que, cuando las instituciones caminan juntas, la democracia se fortalece y se construyen espacios más seguros, justos e incluyentes para todas.

En este importante acto estuvieron presentes el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; las consejeras y autoridades del IEPC; dirigencias estatales y representantes de los partidos políticos registrados y acreditados ante el IEPC, personas servidoras del pueblo estatales y de esta casa de la justicia.