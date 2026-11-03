Garantizan estabilidad en Rincón Chamula

El titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), Jorge Enrique Hernández Bielma, confirmó que desde hace meses se tiene un seguimiento a las condiciones de seguridad de Rincón Chamula San Pedro, por lo que los trabajos de coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, permiten garantizar la estabilidad de la región.

El titular de la dependencia encargada de la política interna en el estado señaló que ante los reciente incidentes de enfrentamiento en un sector poblacional, se activaron medidas precautorias y cautelares para salvaguardar la integridad física de los habitantes.

Explicó que estas acciones se desarrollan con apego a protocolos que garantizan la seguridad y el respeto a los derechos humanos, así como con observancia de las actuaciones y procedimientos de las autoridades.

Agregó que se continuará privilegiando el cumplimiento de la ley, el respeto al Estado de derecho y la protección de la ciudadanía, por lo que en breve se podrían tener resultados significativos de esta operación conjunta.

Es de mencionar que en fechas recientes se reportaron actos de violencia en algunos sectores de Rincón Chamula.