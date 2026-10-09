Garantizan la seguridad y protección en Tzanembolom

De manera inmediata, por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario general de Gobierno y Mediación, Enrique Hernández Bielma, acompañado del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó desde las instalaciones del C5 que, en coordinación con fuerzas federales y estatales, se mantiene presencia permanente en la comunidad Fracción Tzanembolom, del municipio de Chenalhó, para garantizar la seguridad y protección de las familias chiapanecas.

Hernández Bielma afirmó que ante las publicaciones en redes sociales sobre presuntos hechos violentos, se implementaron acciones operativas y se iniciaron las investigaciones correspondientes. Precisó que, hasta el momento, no se reporta ningún incidente y que el municipio se encuentra sin novedad.

Cuidan la paz en Chiapas

Por su parte, Óscar Alberto Aparicio expresó que, tal como lo ha instruido el gobernador, no se permitirá que una persona o grupo altere la paz en Chenalhó ni en ninguno de los municipios de Chiapas.

“En coordinación con todas las autoridades, de manera inmediata, a través del Mando Único implementamos un operativo conjunto con presencia de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, monitoreo y enlaces permanentes con la unidad Kanan, sobrevuelos con el avión no tripulado y con el Black Hawk”, explicó.

Finalmente, el secretario general de Gobierno y Mediación reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la gobernabilidad, la seguridad y la paz en la entidad.

A esta reunión de trabajo también asistieron el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Zarazúa Salazar.