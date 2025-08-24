Garantizan la seguridad y proximidad social

Con el firme compromiso de garantizar la seguridad y la cercanía con las y los ciudadanos, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de su trabajo conjunto con la comunidad y las autoridades, ha logrado establecer una relación de confianza y respeto con las los ciudadanos en el estado de Chiapas.

La FRIP ha implementado estrategias de proximidad social que permiten a los elementos de seguridad interactuar con la comunidad y entender sus necesidades y preocupaciones. Así como la de garantizar su bienestar en todo momento.

Esta fuerza de operaciones especiales, ha trabajado en estrecha colaboración con los sectores productivos y la sociedad civil para caminar muy de cerca y generar un impacto positivo en la percepción de la seguridad en la región.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso con la prevención de delitos, facilitando los números de emergencias 911 y denuncia anónima 089, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y así generar un entorno más seguro y estable.