Garantizan los servicios médicos del IMSS

El director del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez, aseguró que los servicios médicos y de urgencias, están garantizados, como también lo están el respeto a los derechos de los trabajadores que realizan un proceso de análisis de sus prestaciones contractuales.

Explicó que tal como lo informó el director nacional Zoé Robledo, existe una buena relación entre el organismo patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Operaciones normales

Añadió que independientemente del proceso de análisis y manifestación de los trabajadores, el grueso de la población laboral continúa sus actividades en beneficio de la salud de los chiapanecos.

Explicó que los trabajadores del IMSS son profesionales con mucha sensibilidad que buscan sus derechos y demandas contractuales sin desatender sus responsabilidades.

Aún así el IMSS tiene una programación de acciones que garantiza la atención a la salud de todos los afiliados en sus diversas unidades de salud, hospitales, áreas de emergencias, entre otros.