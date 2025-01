Garantizan luz en clínicas y hospitales

El titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez, durante un recorrido. Cortesía

La unidad interna de Protección Civil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, activó el plan de continuidad de operaciones para garantizar el suministro de energía eléctrica en Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales en la zona del Soconusco, tras la suspensión del suministro durante las primeras horas de este viernes.

El titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, informó que no se registraron afectaciones en los servicios médicos, toda vez que se cuentan con plantas de emergencia para garantizar la electricidad en las instalaciones.

Detalló que, a raíz de la suspensión de la energía eléctrica, fue necesario poner en operación las plantas de emergencia en el Hospital General de Zona No. 01 (HGZ1), las UMF No. 01 y No. 11 en Tapachula, así como Mazatán y Huixtla.

En un recorrido de supervisión a la red de frío en la UMF 11, el funcionario agradeció al personal administrativo y de enfermería, ya que, ante la aplicación de los protocolos, no se registraron afectaciones a los biológicos resguardados.