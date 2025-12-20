Garantizan oportunidad académica a pueblos originarios

Oswaldo Chacón Rojas, rector de la benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), informó que el Programa Semillero Ocelote, aplicado en comunidades de Aldama, Chamula, Chenalhó, Santiago El Pinar y Zinacantán, busca nivelar académicamente a los jóvenes de bachillerato antes de su examen de ingreso.

Reto

Con este programa se garantiza que las juventudes de los pueblos originarios no solo accedan a la universidad, sino que lo hagan con dignidad, seguridad y en igualdad de condiciones. Como resultado inmediato, 200 estudiantes en el siguiente ciclo escolar se incorporarán a nuestra comunidad universitaria, acotó.

En cuanto a la movilidad y el intercambio estudiantil compartió que, durante este año, 182 alumnos realizaron movilidad académica a países como España, Colombia, Corea del Sur y Canadá, así como en las mejores universidades de México y para el 2026 ya se trabaja para duplicar los fondos invertidos en este programa.

Al hablar sobre los posgrados, señaló que 15 programas de la Unach cuentan con el aval del Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.