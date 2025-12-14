Garantizan personal para centros de acopio

Los centros de acopio autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que operan las Uniones Ganaderas Regionales y Asociaciones Ganaderas Locales del sur-sureste, tendrán personal técnico calificado disponible garantizado.

Lo anterior derivado de la firma de una Carta Compromiso entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que establece un esquema de colaboración.

El objetivo es continuar trabajando con los ganaderos para agilizar y hacer más eficiente el manejo, inspección y tratamiento preventivos contra el gusano barrenador del ganado (GBG), establecidos para disminuir el riesgo de dispersión de la plaga.

Asesorías

El Senasica brindará asesoría técnica a los médicos veterinarios responsables autorizados, así como los médicos veterinarios terceros especialistas autorizados en movilización para la correcta aplicación de tratamientos preventivos, inspecciones y certificación zoosanitaria de los embarques.

Además, supervisará y evaluará de manera periódica el cumplimiento de las actividades sanitarias en los centros de acopio. Por otra parte, la CNOG informará a las organizaciones ganaderas afiliadas, establecerá convenios con aquellas que se integren al esquema, supervisará los avances y promoverá medidas correctivas.

Seguimiento

Las organizaciones ganaderas propondrán los corrales participantes, así como a las y los médicos veterinarios interesados en certificarse, y mantendrán el seguimiento de las necesidades de personal y capacitación.

Los propietarios de corrales de acopio deberán contar con médicos veterinarios responsables autorizados suficientes, instalaciones adecuadas y cumplir con todas las disposiciones de manejo, inspección y tratamiento.