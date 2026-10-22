Garantizan presupuesto para autismo en 2027

Con el compromiso de gestionar el presupuesto 2027 para el autismo, la señora Sofía Espinoza Abarca y el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño, reinstalaron el Comité para la Implementación de la Ley Estatal de Autismo.

En su mensaje, la esposa del gobernador afirmó que existe todo el compromiso del gobierno del estado para apoyar las acciones en favor de esta condición, por lo que el proyecto para garantizar los recursos 2027 cuenta con todo el respaldo del ejecutivo.

También realizó un llamado para que la siguiente sesión acudan agrupaciones de todo el estado, así como sociedad civil, especialistas, activistas y sobre todo familias dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), para generar un solo frente en favor de las personas neurodivergentes.

La señora Sofia Espinoza aplaudió el compromiso del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño, quien dijo es ejemplo de lealtad y compromiso.

Recursos 2027

Además de oficializarse la reinstalación y las acciones se acordó trabajar de manera urgente la petición interinstitucional coordinada por la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Finanzas etiquete recursos ordinarios de las dependencias del presupuesto 2027 para el autismo.

Este trabajo quedó en manos de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud y la Coordinación de Salud Mental, pues el proyecto lo deberá presentar la Presidencia del Comité, en la persona del secretario de Salud.

Se plantea que del recurso regular que les será asignado a las dependencias, una fracción -la que ellas y Finanzas determinen- sea etiquetada para el autismo, garantizando así las acciones para niños, adolescentes y adultos en 2027 y lo sucesivo.

De esta manera, todas la secretarías y órganos de Gobierno tendrán dinero para ejercer programas y acciones en favor de la comunidad, priorizando rubros como salud, educación, empleo, seguridad, entre otros.

Por su parte, el secretario de Salud dijo que la atención al autismo, como a los diversos sectores en situación de vulnerabilidad, son una prioridad del gobierno del estado y una instrucción directa del ejecutivo.

Finalmente, las diversas asociaciones participantes, Autis Chiapas, Asociación de Padres de Personas con Autismo, TEA Chiapas, entre otras, agradecieron a la señora Sofía Espinoza, al secretario Luis Ignacio Avendaño y dijeron confiar que aprueben el proyecto de petición para tener el presupuesto para autismo 2027, garantizado.