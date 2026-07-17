Garantizan seguridad en la Feria Cacahoatán 2026

La Feria de Cacahoatán 2026 en honor al santo patrono Santiago Apóstol, caracterizada por la música, la cultura, tradición y actividades religiosas que inició este 16 de julio, contará en materia de seguridad con la presencia de instituciones militares y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que participan en un operativo conjunto para garantizar una feria segura, en paz y con saldo blanco.

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Guardia Nacional (GN) y autoridades municipales, acordaron desplegar un amplio dispositivo de vigilancia durante las actividades culturales, de recreación y la cartelera artística programada.

La información señala que además de la presencia permanente de las corporaciones de seguridad, habrá patrullajes preventivos y recorridos en el recinto ferial y zonas aledañas, se instaló un Centro de Mando para coordinar las acciones en tiempo real, además de puestos de control y vigilancia en puntos estratégicos.

Postura

La autoridad municipal Víctor Pérez Saldaña reconoció el trabajo coordinado para brindar tranquilidad a las familias y visitantes. Señaló que estas medidas buscan fortalecer a Cacahoatán como un destino seguro para el turismo regional e internacional.

La Feria Patronal Santiago Apóstol 2026 arrancó con una agenda que incluye actividades culturales, recreativas y espectáculos artísticos, en su cartelera figuran entre otros Espinoza Paz, Alfredo El Pulpo, el Comediante JJ y Alicia Villarreal, con lo que se espera que este evento cumpla con las expectativas y atraiga visitantes de distintos municipios de Chiapas y provenientes de otras partes del país.

Durante los festejos, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, juegos mecánicos, gastronomía típica chiapaneca, actividades deportivas, danzas folklóricas, eventos culturales y celebraciones religiosas dedicadas a Santiago Apóstol, que forman parte fundamental de esta emblemática feria patronal.