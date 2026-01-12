Garantizan seguridad en la Feria de Villaflores

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezó el corte de listón e inauguración de la Feria de Villaflores 2026 en honor al Señor de Esquipulas.

Aparicio Avendaño, acompañado de la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, agradeció la invitación para ser testigo de esta magna fiesta llena de tradiciones y cultura.

Visitantes

En este marco, el titular de SSP destacó que de manera presencial y en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales están trabajando para garantizar la seguridad de visitantes locales, nacionales e internacionales.

“La seguridad está garantizada en la Feria de Villaflores, este es un espacio que impulsa la convivencia familiar, la tradición, el desarrollo y el consumo local”, puntualizó.