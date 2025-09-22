Garantizan seguridad en rutas alternas

Después de que se llevaron a cabo labores de supervisión en la zona más afectada en el municipio de Mapastepec por las lluvias, las autoridades informaron que rehabilitar el puente Tablazón llevará un par de meses, tomando en cuenta que colapsó.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó que se requieren de varios días para que las autoridades puedan establecer una ruta alterna para quienes transiten desde Tuxtla Gutiérrez hasta Tapachula por esa vía.

Al derrumbarse un tramo considerable del puente Tablazón, se impide el tránsito habitual de los vehículos que se movían hacia diversos puntos en ese trato carretero.

Ramírez Aguilar pidió a la población que tenga comprensión, debido a que la vía tardará un tiempo para que se rehabilite, sin embargo, comentó que hay responsabilidad compartida para trabajar en la reconstrucción.

Quienes lleven artículos perecederos y vayan hacia Tapachula, comentó, tendrán que utilizar tramos carreteros por la Sierra Madre. Enfatizó que el gobierno estará pendiente de esos traslados y si ocurren actos de rapiña se aplicará la ley.

Municipio

Las autoridades de Mapastepec informaron, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, de la puesta en marcha de una ruta alterna de Tapachula al municipio, sobre la desviación de la comunidad de Sesecapa.

Parte del mensaje enfatiza: “Se exhorta a los conductores a transitar con precaución y responsabilidad, ya que la zona aún presenta humedad; por tal motivo, no se recomienda el paso de vehículos pequeños”.

Las lluvias en el municipio de Mapastepec, con base en el reporte de las autoridades, dejaron incomunicadas alrededor de 12 comunidades pero hay 27 con afectaciones, por lo que las instancias federales prevén que en el caso del colapso del puente Pacayal se corrija el aproche. Esa parte se rehabilitará para dar paso en ambos sentidos.

Este domingo la Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas, mediante su pronóstico del Sistema de Alerta Temprana por Lluvias, mantuvo a siete regiones de la entidad con alerta por intensas precipitaciones que abarcaban de 75.1 a 150 milímetros.

Después de que bajó el nivel del río que pasa por el puente Tablazón, se pudo observar cómo pobladores cruzaban esa vialidad con el apoyo de algunas sogas y con ayuda de las autoridades.