Garantizan servicio a zonas dañadas por chubascos

El director del IMSS en la entidad, Hermilo Domínguez, dijo que además de tener un programa especial para atender a personas afectadas por lluvias en Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instaló centros de acopio para las afecciones en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Esto, dijo, con el propósito de reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por las lluvias.

El titular del IMSS Chiapas dijo que en las zonas afectadas de la entidad se tiene un trabajo de coordinación, para así garantizar la atención a pacientes ordinarios como de algún incremento extraordinario.

Asimismo, la invitación está abierta al público en general para donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, limpieza y agua embotellada, que serán canalizados a las zonas afectadas con apoyo de personal voluntario y autoridades de Salud.