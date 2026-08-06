Garantizan servicio de agua potable, pese a lluvias

Personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) confirmó que el suministro de agua potable en la capital del estado está garantizado, pese a las recientes lluvias suscitadas en la zona Metropolitana y la zona de captación en el río Grijalva.

Explicaron que la medición de turbiedad en la zona no afecta la captación y los niveles están controlados, por lo que el bombeo y el suministro están garantizados.

Asimismo realizaron un llamado a la ciudadanía para cuidar el manejo del agua, toda vez que las lluvias o periodos de estiaje extraordinarios habitualmente afectan la captación en esta temporada.

Las condiciones pudieron observarse también durante un recorrido guiado en las instalaciones de la Planta Potabilizadora Ciudad del Agua, a estudiantes de la carrera en Ingeniería Civil, de la Universidad Salazar.

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron conocer el proceso de potabilización del agua, que inicia con la captación del líquido en el río Grijalva. Así también conocieron los equipos que se utilizan para realizar dicho proceso.

Además explicaron que el SMAPA esta realizando diversas acciones de mejora en el servicio de agua potable y alcantarillado, es el caso que cuadrillas de trabajo ejecutaron tachones de reparación de una fuga de agua en tubo surtidor de tres pulgadas de diámetro, ubicado en la colonia Las Granjas. También, se realizaron trabajos de reparación de una fuga de agua en una toma domiciliaria, ubicada en la colonia Democrática.