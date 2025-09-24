Garantizan servicios en Hospital Rural de Mapastepec

Tras el colapso de un puente vehicular en Mapastepec, el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas mantuvo la continuidad de sus servicios durante el fin de semana, lo que permitió atender 39 emergencias médicas sin contratiempos.

Durante la contingencia se registraron cinco nacimientos en el Hospital Rural de Mapastepec. En uno de los casos autoridades de seguridad estatal apoyaron el traslado de una mujer en labor de parto, lo que permitió su atención médica oportuna.

Entre las emergencias atendidas estuvieron pacientes lesionados en un accidente, cinco cirugías de diversos tipos, 10 estudios de laboratorio y consultas de Medicina Familiar a 22 mujeres embarazadas con distintos malestares.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, visitó las instalaciones para dialogar con el personal, quienes confirmaron que el hospital se encuentra en buenas condiciones. Se detectaron filtraciones menores en algunas ventanas, las cuales no afectan la operación ni representan riesgo para los pacientes.

“La atención brindada durante las lluvias, que se prolongaron por más de ocho horas, demuestra que los servicios del IMSS no se detienen. Reconocemos el esfuerzo del personal médico, administrativo y de apoyo, así como la coordinación con el gobierno estatal, que permitió atender a las familias de Mapastepec con oportunidad”, señaló Domínguez Zárate.

El director del Hospital Rural de Mapastepec, Genaro Javier Robles Cosgaya, informó que en coordinación con la Secretaría de Salud de Chiapas se implementarán brigadas en siete comunidades aledañas, con el objetivo de brindar consultas médicas y acciones de control de dengue y larvario.

Añadió que se informó a la población sobre la disponibilidad de un albergue en las instalaciones del hospital para quienes lo requieran, como parte de las medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud.