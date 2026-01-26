Garantizan tratamiento gratuito contra la lepra

En el marco del Día Mundial de la Lepra, la Secretaría de Salud del estado informa que, como parte de las estrategias del programa estatal para la prevención y control de esta enfermedad, se realizan acciones permanentes orientadas al diagnóstico oportuno, tratamiento integral y reducción del estigma social.

Entre las principales actividades destaca la capacitación continua del personal de salud con el objetivo de optimizar el diagnóstico y el tratamiento de la lepra; así como la sensibilización a la población para disminuir la discriminación y el estigma hacia las personas que viven con esta enfermedad.

Atención a pacientes

Asimismo, se lleva a cabo la búsqueda intencionada y continua de casos sospechosos en localidades donde históricamente se han registrado pacientes, mediante la consulta diaria en las unidades médicas de primer nivel de atención y campañas dermatológicas. De igual forma, se examina al 100 por ciento de los contactos de cada paciente confirmado.

La dependencia estatal garantiza el tratamiento gratuito y estrictamente supervisado para todas las personas diagnosticadas, además de mantener la vigilancia postratamiento durante un periodo de dos a cinco años en la totalidad de los casos tratados y curados.

Casos en Chiapas

En Chiapas, actualmente se tiene el registro de seis pacientes con diferentes tipos de lepra, que reciben tratamiento bajo supervisión diaria, así como el seguimiento postratamiento de 14 pacientes, de acuerdo con el tipo de lepra que padecieron. Paralelamente, se brinda seguimiento a sus contactos, quienes son citados cada seis meses en su unidad médica más cercana para una valoración integral.

Bajo el lema “Alcemos la voz, la lepra existe, acabemos con ella… sin estigma ni discriminación”, la Secretaría de Salud puntualiza que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa crónica, causada por el microorganismo Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, aunque puede comprometer otros órganos y generar discapacidad. No obstante, es una enfermedad 100 por ciento curable cuando se detecta y trata de manera oportuna.