Garrapatas, riesgo para el ganado

Un riesgo actual y de preocupación para la producción bovina en la entidad es la presencia de garrapatas, que pueden provocar complicaciones en los animales e incluso en los humanos.

La situación puede ser de alto potencial en términos de pérdidas económicas, como lo es el gusano barrenador de ganado.

Javier Aguilar Fuentes, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo que existen otras enfermedades, pero no son de alto riesgo a grandes dimensiones, como sí las dos primeras.

Instancias

Mencionó que las instituciones de vigilancia zoosanitaria también mantienen acciones de combate a nivel nacional contra las garrapatas, que son insectos artrópodos vectores portadores de diferentes bacterias que transmiten al succionar la sangre, que provocan diversos problemas de salud en el animal hasta la muerte.

El conocimiento sobre control, prevención y erradicación de estas enfermedades como el gusano barrenador y dichos insectos, muchas veces no está presente en algunas comunidades, sobre todo las más apartadas.

Las instituciones hacen todos los esfuerzos por llegar a todos los rincones del estado y del país, pero si no hay la disposición de las y los ganaderos, es complicado alcanzar una erradicación de estos riesgos.

Formación profesional

El docente dijo que en los programas académicos incluyen este tipo de temas. También manejan la Unidad de Vinculación Docente, en la que los jóvenes acuden a las comunidades para realizar prácticas como el trampeo del gusano barrenador, el control de los insectos como las garrapatas.

Cuando la comunidad rural acepta la capacitación para los ganaderos, los docentes y los estudiantes acuden con diversas estrategias. El objetivo es que apliquen sus conocimientos teóricos directamente al campo.