Gaseras refuerzan seguridad para evitar accidentes

Ante los recientes accidentes generados por pipas abastecedoras de gas LP en diversos puntos del país, las empresas distribuidoras del estado refuerzan y conservan una estricta vigilancia al cumplimiento de las normas de mantenimiento y operación de sus equipos.

Antonio Damiano Gregonis, director general de Grupo Damiano, destacó la existencia de una norma muy clara y definida que establece las condiciones para el mantenimiento continuo de los equipos de distribución, abarcando desde el almacenamiento hasta el suministro final.

Factores

Dijo que la seguridad se fundamenta en la vigencia y el registro de cada componente; cada equipo, tanque, válvula y manguera cuenta con una fecha de caducidad a partir de su fabricación. Los tanques de almacenamiento pueden tener una vida útil de hasta 15 años, sujeta a revisión para una posible extensión, mientras que las válvulas su vigencia es de entre tres y cinco años, dependiendo del tipo.

“Cada una de las empresas llevamos un récord y un registro del mantenimiento que se le da a cada uno de los equipos para que estos aseguren la integridad; además tenemos un programa permanente de capacitación y formación para todos los colaboradores que operan estos equipos, asegurando que el personal esté preparado para su manejo seguro”, abundó.

Indicó que el cumplimiento de estas medidas es supervisado por diversas instancias del Gobierno Federal, incluyendo a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo, estas dependencias son las encargadas de emitir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan las condiciones de seguridad en la industria del gas LP.

Reconoció que, si bien “no están exentos” de que ocurra un accidente, la industria opera bajo la premisa de prevenir, “existen mantenimientos preventivos y procedimientos que nos permiten ir evaluando las condiciones de los equipos precisamente para evitar que se presente una fuga”, expresó.