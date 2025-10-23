Gasoductos en Chiapas, prioridad nacional

El sistema de gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita eficientar su sistema de monitoreo, pero además la reciente explosión en Reforma evidencia la urgencia de estudios de fondo al proyecto de Gasoductos pensado para Chiapas.

Así lo expuso la doctora Karen Salomé Caballero, docente de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Actualizar medidas

La también investigadora señaló que cualquier sistema de tuberías tiene que actualizar sus medidas, sobre todo de presión y claramente también sus manuales de atención a emergencias, desde el enfoque científico como social.

Por ello Pemex, como cualquier sistema de traslados de gases debe someterse a un cuidado prioritario y resguardado por el Ejército por tratarse de un asunto de seguridad nacional.

Gasoducto

Sobre el proyecto de gasoducto que busca llevar gas natural a diversas regiones del estado, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la industrialización, explicó que es indispensable contar con medios para monitorearlos.

Añadió que el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (Lance) forma parte del Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, UNAM, Campus Morelia, con quienes a través de proyectos y convenios en el marco del estudio del Clima Espacial, la Unach tiene participación y podría ejercer este trabajo.

Explosión

Cabe mencionar que, recientemente, una fuerte explosión se registró en una línea de gas de 24 pulgadas dentro del complejo procesador de gas Cactus, en el municipio de Reforma, Chiapas.

El siniestro provocó daños materiales en edificios y vehículos, además de varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital de Pemex por los cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió en la unión de varias interconexiones de tuberías que conducen gas desde las instalaciones hacia la refinería de Paraíso, Tabasco.