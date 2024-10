Gasolineras despachan litros incompletos

Conductores particulares y del servicio público hacen un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que cumpla con la obligación de proteger los derechos de los consumidores y realizar a conciencia la verificación permanente de las bombas despachadoras en las gasolineras de Tapachula ante las constantes denuncias por la venta de litros incompletos.

Entrevistado al respecto, uno de los líderes sociales de Tapachula, Pablo Pedro Scott, del Frente Cívico Popular del Soconusco, afirmó la población de Tapachula y de municipios aledaños son afectados por los empresarios gasolineros, quienes a través de prácticas ilícitas atentan contra los derechos de los consumidores al vender litros incompletos.

Dijo que hay gasolineras donde no rinde el combustible y en los que incluso en pruebas personales se ha comprobado que “roban hasta dos litros”, situación que debe ser investigada, ya que las personas piden cierta cantidad de litros en un recipiente con marcador y al ver la cantidad que marca la bomba despachadora, estos no concuerdan con la cantidad solicitada, y aunque reclaman a los trabajadores, no se llega a ningún arreglo.

Señaló se ha pedido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que cumpla con la función para la que fue creada e intervenga para que de manera general revise las bombas despachadoras de gasolina y se deje de robar abiertamente al usuario, “pero esta dependencia ha sido inoperante en Chiapas”, aseguró.

“Las denuncias contra las gasolineras van en aumento ante las malas prácticas de vender litros incompletos, pero a pesar de las denuncias, la Profeco no sanciona, lo que deja entrever la inoperancia de esta dependencia que debería de velar por los derechos de los consumidores”, abundó.