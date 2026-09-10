Gasolineros reciben curso contra riesgos

Socios de la Unión de Empresarios Gasolineros del estado iniciaron el ciclo de capacitaciones con el propósito de reforzar medidas de seguridad y fortalecer la cultura de prevención dentro de los establecimientos para crear entornos laborales más seguros.

Esta actividad estuvo a cargo de la Secretaría de Economía y del Trabajo del estado (SEyT), y forma parte del segundo eje de seguridad denominado “Prevenir para el Buen Vivir”, promovido por el Gobierno del Estado.

Elena García Aguilera, directora de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, convocó a los empresarios a integrarse a este esfuerzo que busca generar entornos laborales más seguros y competitivos, mediante la colaboración con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Temas

Durante la sesión, se abordaron temas como la identificación de riesgos, protocolos de actuación y marcos legales aplicables al sector.

Además, Abril Monserrath Montoya Núñez, promotora de la Dirección de Prevención al Delito de la SSP, llamó a los asistentes a mantener una participación activa en las estrategias preventivas y a reforzar la seguridad en sus gasolineras.

También se incluyen contenidos sobre delitos que pueden afectar el entorno empresarial, así como disposiciones legales específicas, entre ellas la Ley Olimpia, con el fin de promover el conocimiento preventivo como herramienta para fortalecer la legalidad y la protección de trabajadores y usuarios.

Las siguientes sesiones se realizarán los días 10, 22, 24 y 29 de septiembre, en modalidad híbrida, combinando actividades presenciales y virtuales a través de la plataforma Zoom.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan consolidar una coordinación estratégica con el sector empresarial para reducir incidentes y fomentar una cultura de prevención en el estado.