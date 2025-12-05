Gastos médicos son deducibles

Las personas físicas, quienes obtienen ingresos por honorarios, sueldos, salarios, arrendamiento y actividad empresarial o profesional pueden deducir gastos médicos para su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solo deben cumplir ciertos requisitos.

De acuerdo a esta autoridad, las deducciones personales son gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables del ejercicio fiscal de que se trate.

Tributación

El SAT señaló que son aplicables los honorarios médicos, dentales, psicológicos o nutricionales; gastos hospitalarios, medicinas incluidas en facturas de hospitales; honorarios a personal de enfermería, análisis o estudios clínicos y prótesis.

Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Lentes ópticos graduados, hasta por un monto de dos mil 500 pesos; primas por seguros de gastos médicos.

El contribuyente que presenta la declaración puede deducir los gastos médicos propios y los que haya pagado por sus familiares directos, como el cónyuge, persona con quien vive en concubinato, padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.

Tipos de pago

Estos gastos se deben pagar a través de cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta de crédito, débito o servicios. En el caso de honorarios médicos, se deben respaldar con facturas emitidas por personas con título profesional.

Es necesario verificar que el campo “Uso del CFDI” sea por “Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios”, “Gastos médicos por incapacidad o discapacidad”, así como “Primas por seguros de gastos médicos”, según corresponda. Para verificar que las facturas cumplen con los requisitos, se puede consultar el visor de deducciones personales del SAT.