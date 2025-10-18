Gastronomía y cultura de Oaxaca llegan a SC

La Guelaguetza, la fiesta más representativa del estado de Oaxaca se presentará en el parque de La Merced de San Cristóbal de Las Casas, esto como parte de las actividades que realiza una delegación del estado vecino a través de una muestra gastronómica, artesanal y actividades culturales.

Alberto Vázquez Sánchez, director del grupo cultural del estado de Oaxaca destacó la presencia de la Guelaguetza, los días 8 y 9 de noviembre, acompañada por un grupo de música de viento y una misa oaxaqueña.

Todo esto en el marco de la muestra artesanal, gastronómica y cultural de Oaxaca que se presenta del 17 de octubre al 9 de noviembre en la plazuela del barrio de La Merced.

La coordinadora de las actividades Diana Velasco Leyvai informó que en la exhibición incluye gastronomía, como el mole negro, mole rojo oaxaqueño, la tlayuda, chapulines, tamales, quesillos, champurrado y mucho más.

Además destacan actividades de canto, poesía, arte y tradición en un horario de 9:00 a 22:00 horas desde este 17 de octubre al 9 de noviembre.

Cabe apuntar que la actividad es organizada por la Detección de Cultura municipal, el Patronato del Templo de La Merced y el Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición.