Se organizan para hacer frente a grupos delictivos

Después de varios días de estar viviendo atemorizados debido a la presencia de posibles grupos delictivos, los lugareños de la cabecera municipal de Sabanilla y de las comunidades cercanas alzaron la voz y convocaron a organizarse a fin de solucionar este problema.

A pesar de que las autoridades no se han pronunciado al respecto, en las redes sociales se maneja información donde los sabanillenses dieron a conocer que hay gente —presuntamente ajena al municipio— que a bordo de motocicletas y vehículos recorre las calles y otras vías de comunicación, mientras dispara con armas de fuego.

Estos actos vandálicos y de inseguridad han rebasado la capacidad de las autoridades, por lo que la población ya se está movilizando y está dispuesta a recobrar la seguridad de Sabanilla. Por ello, desde anoche en distintos vehículos se mantuvo la vigilancia.

Trascendió que cerrarán entradas y salidas del municipio, además no permitirán el ingreso de personas que no tengan que ver con el pueblo y apoyarán a las autoridades locales porque no cuentan con policías armados.

También mencionaron que aumentarán la petición conjunta para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad del estado y a nivel federal, para hacerle frente a los grupos de delincuentes que pretenden establecerse en el municipio.