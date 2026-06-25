Generamos energía, pero vivimos a oscuras: diputado

Mientras Chiapas aporta alrededor del 50 % de la energía hidroeléctrica que se produce en todo el país, sus habitantes sufren apagones que pueden durar hasta 48 horas. Esta paradoja fue el eje del contundente llamado que el diputado de Morena, Fermín Hidalgo González Ramírez, realizó desde la máxima tribuna del Congreso del Estado tras la aprobación de un dictamen que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a tomar acciones inmediatas.

“La energía eléctrica no es un lujo, es una necesidad para tener una condición de vida digna, saludable y de desarrollo social y económico”, sentenció el legislador, quien subrayó que los cortes no solo dejan a las familias a oscuras, sino que golpean duramente su economía y bienestar.

Efectos colaterales

El diputado enumeró los efectos colaterales de cada apagón: “Se apagan los refrigeradores de las familias que con esfuerzo compraron la despensa. Se detienen las computadoras de los jóvenes que intentan estudiar. La avería de los electrodomésticos es un tema común y recurrente”. Además, señaló que la falta de energía frena la economía de tienditas, talleres y el sector turístico, pero lo más grave, dijo, es el riesgo para la salud.

“Chiapas es un estado de altas temperaturas y la falta de energía eléctrica en clínicas, hospitales y hogares donde se necesitan medicamentos refrigerados o equipos médicos conectados para atender a un enfermo en cama, es una situación que simplemente no podemos permitir ni ser omisos”, enfatizó.

Hidalgo González recordó el enorme aporte energético de la entidad al país. “Chiapas es una tierra generosa. Es el estado que con sus recursos naturales, con sus presas y con el agua de sus ríos, genera una parte importante de la energía que ilumina todo el país”, destacó, añadiendo que las presas hidroeléctricas locales aportan alrededor del 10 % de la generación total de energía eléctrica en México.