Geomática, la carrera que ayuda a prevenir desastres

Jorge Paz Tenorio, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), informó que el área de la Geomática en la entidad puede ayudar a reducir los desastres socialmente construidos.

Se trata de una carrera donde el profesionista puede trabajar en diversas áreas del conocimiento, vinculados con los mapas.

Esto, dijo el investigador, permite áreas de trabajo coordinadas con especialistas en salud, biólogos, geólogos, entre otras expresiones de territorio.

Conocimiento del territorio

Con esta ingeniería se han hecho diversos trabajos en Tuxtla Gutiérrez, relacionados con la ubicación de coordenadas, puntos y las condiciones del lugar. Uno de esos ejemplos fueron los derrumbes ocurridos en el Cañón del Sumidero y se establecieron 12 zonas de riesgo, ahora se conoce esta información que se compartió con diversos sectores.

Otro caso es el análisis que hicieron respecto del arroyo Bambú, el cual ha registrado diversos desbordamientos por las lluvias en Tuxtla Gutiérrez. Revisaron el tema y a través de las herramientas de la Geomática se encontró que debe atenderse desde una cuenca hidrográfica.

De hecho, el investigador recordó que todo lo pavimentado favorece al escurrimiento del agua y el año pasado se contabilizaron en la ciudad seis desbordamientos.

Convocatoria

Para quienes están a punto de egresar del nivel medio superior, la Unicach mantiene abierta una convocatoria y las juventudes pueden hacer las solicitudes en línea. El proceso se cierra el 22 de junio y el 26 está programado el examen de manera digital con la intención de que más personas se sumen.

Para los profesionales, dicha carrera ofrece un ámbito laboral amplio, desde la parte pública, privada y hasta como consultores independientes en diversas áreas.

Finalmente, el investigador destacó que la Geomática es una carrera que incorpora las tecnologías de punta y requiere un conocimiento del territorio, lo que genera mucha vinculación.