Georgina Álvarez y su archivo de Cuarto Poder

En el 50 aniversario de la fundación de Cuarto Poder no podemos dejar de reconocer a nuestros lectores, que son por quienes trabajamos y nos esforzamos cada día para dar difusión oportuna y veraz a los hechos más importantes de Chiapas, de México y del mundo. Nuestro principal objetivo es ser parte de tu diario vivir, como bien lo dice nuestro lema.

Georgina Álvarez Aquino es una maestra con varias décadas de experiencia en la docencia a nivel licenciatura y posgrado. Nacida en San Fernando, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Tiene varios pasatiempos como la música, el baile, manualidades, la bisutería y el principal: la lectura, que tomó de su madre; desde libros, revistas y periódicos, su favorito es Cuarto Poder.

Tuvimos la oportunidad de platicar con ella en el 49 aniversario de esta casa editorial. Nos platicó gran parte de su vida y cómo fue que eligió a Cuarto Poder para informarse diariamente. Por eso no quisimos dejar pasar la oportunidad nuevamente de reconocer a una de nuestras lectoras de hueso colorado.

Docente por convicción

Cuenta que no es docente de formación, pero la vida la puso en esa profesión tan bella, como lo define, y cuando le ofrecieron la oportunidad de continuar la tomó, porque es una opción de transmitir conocimiento, experiencias y saberes. Por iniciativa y para ofrecer clases de calidad comenzó a leer más y viajar.

Esto es importante porque, dice, trata de hacer sus clases dinámicas; incluso, a la fecha, porque no se ha retirado. Ella menciona que el papel es el mejor instrumento para conservar la historia, y por ello utiliza las páginas de Cuarto Poder para que sus alumnos lean y reflexionen. El internet es un mar de información, pero ésta es efímera.

Además, leer algo en físico otorga experiencias. Recuerda que leía de niña junto a sus padres. Leía libros y periódicos nacionales que su papá compraba para su tienda. Ese gusto por la lectura la ha llevado a conocer decenas de personalidades destacadas con diversos enfoques.

Mini hemeroteca

Porque prácticamente la maestra Georgina ha formado una minihemeroteca con cientos de páginas de Cuarto Poder, las quisimos contar, pero fue imposible. Más de mil 300 páginas, como mínimo. Las tiene almacenadas en carpetas, con forros de plástico para conservarlas en buen estado. De todo un poco: política, cine, cultura, mundo, nacional, arte, literatura. También guarda la columna Contracultura del maestro Federico Álvarez del Toro, y principalmente De política y cosas peores de Armando Fuentes Aguirre “Catón”.

En su casa, a donde nos recibió con gran afecto y amabilidad, tiene decenas de libros, revistas, una colección de antigüedades de tamaño real, esculturas, una colección de minibotellas de licores de distintas ciudades y países; también otra de antigüedades en miniatura. Un lugar especial para la bisutería y un sillón donde diariamente se sienta a leer, por supuesto, a Cuarto Poder.

También, en distintos rincones conserva varias páginas de este periódico recortadas y almacenadas en su colección a la espera de ser releídas, un hábito que aprendió de su mamá, quien recortaba recetas o nombres de libros. Asimismo, guarda otras revistas que son de su interés, sobre todo de literatura, cine y cocina.

Dice que cuando le llega el insomnio se levanta a leer las páginas de Cuarto Poder. Parte de su colección tan extensa, rememora las letras de Catón y Contracultura, que le han dado espacios de meditación y nostalgia en esa soledad que llega cuando los hijos crecen y hacen su propia vida.

También porque le han llevado a ver películas y comprar más libros, porque los descubre en los resúmenes que se publican en este diario. Sabe muy bien qué día se publican las reseñas de libros, de cine y más.