Gestiona directora recursos internacionales a Cobach

Con una visión humanista centrada en la transformación social a través de la educación, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, impulsa la gestión de programas de alto impacto en beneficio directo de la comunidad estudiantil, mediante una reunión de trabajo con Bryson Garbett, fundador de Escalera Foundation.

Este encuentro reafirmó el compromiso de ambas instituciones por promover la excelencia educativa y la sostenibilidad de proyectos de beneficio público, a través de una gobernanza estratégica con profundo sentido humano. En coordinación con el Cobach, Fundación Escalera fortalece acciones orientadas al desarrollo de habilidades emprendedoras, la construcción de proyectos de vida, la igualdad de género en la educación, así como la educación bilingüe y multicultural.

Figueroa García subrayó que con la sumas de esfuerzo entre instituciones, la educación se consolida como una verdadera herramienta de transformación social, capaz de generar oportunidades y mejorar el futuro de miles de jóvenes.

Durante la reunión, en la que también participó el director de Vinculación, Ulises Grajales Niño, se dio seguimiento a convenios y programas que en la actualidad benefician a miles de estudiantes, como Cobach Emprende, que brinda talleres de habilidades emprendedoras en 33 centros educativos; el programa Alcance, enfocado en fortalecer la permanencia escolar mediante incentivos económicos; así como mentorías, apoyos para estudiantes de nuevo ingreso, capacitación docente e infraestructura educativa.