Gestionan mejoras en instalaciones educativas

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, sostuvo una reunión con personal del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech) para gestionar mejoras en las instalaciones del Cebech 3 “Lic. Gabriel Ramos Millán”, emblemático plantel con 74 años de historia.

Durante el encuentro, Yamil Melgar fue atendido por Jordán Constantino, secretario técnico de Inifech, organismo que dirige Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo. Se dio seguimiento a las necesidades de infraestructura del plantel, particularmente a las condiciones de sus instalaciones eléctricas.

“Mi compromiso es seguir siendo un gestor constante, que toque las puertas y sume esfuerzos para que las niñas, los niños y jóvenes de Tapachula tengan mejores espacios educativos”, expresó el edil.

Asistentes

Asistieron Mey Lyn Wong, secretaria de Educación y Cultura; la directora general del plantel, Elida Esther Lugo Vázquez; las coordinadoras de primaria, Verónica Yazmín Cigarroa Ibarias; y de secundaria, Margarita Concepción Ramos Villarreal; así como las representantes de los comités de padres de familia, Edilma de León Guzmán, Lizzete Jiménez López y Sofía Barrios Pinto.

En la reunión se alcanzaron acuerdos importantes a favor de esta institución, orientados a mejorar su infraestructura y brindar espacios educativos más seguros y adecuados para las niñas, los niños y jóvenes de Tapachula.