Gira por Europa para difundir alternativas

Con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos que se siguen viviendo en México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Congreso Nacional Indígena (CNI), junto a los colectivos zapatistas, iniciaron una gira por Europa.

Señalaron que en el marco de los 30 años de “lucha y resistencia” del CNI, la gira recorrerá, durante los meses de septiembre y octubre de 2026, diversas ciudades de “la Europa insumisa”.

Además de ser un esfuerzo internacional para abordar las consecuencias de la violencia “alimentada por la delincuencia organizada en el país”, buscan dar a conocer e impulsar las alternativas de vida, organización, resistencia y autonomía que los pueblos originarios construyen desde sus territorios.

Coordinación

Esto en articulación y coordinación con redes y movimientos sociales de acción política comprometidos con la justicia, la dignidad y la defensa de los pueblos.

La gira dio inicio el pasado 31 de agosto en Portugal, y visitarán ciudades como Bilbao, París en Francia, Hamburgo, Berlín y Frankfurt en Alemania.