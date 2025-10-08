Giselle Gamboa gana Concurso Nacional de Oratoria 2025

La representante del estado de Oaxaca, Giselle Gamboa Ávila, se proclamó campeona del Concurso Nacional de Oratoria 2025 Dr. Belisario Domínguez Palencia que se efectuó en la ciudad de Comitán.

El magno evento se realizó durante los días 6 y 7 de octubre. El evento contó con la participación de 14 estados de la República Mexicana y fue organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el Instituto de la Juventud y el H. Ayuntamiento de Comitán, efectuándose en el Teatro de la Ciudad Junchavín.

Durante el primer día se realizó la fase preliminar donde los participantes disertaron temas sobre el legado del Dr. Belisario Domínguez Palencia: “¿Por qué Belisario Domínguez Palencia, sigue siendo un referente para la juventud mexicana?”; “El sacrificio de Belisario Domínguez: ejemplo de valentía y patriotismo”; “Belisario Domínguez y su contribución a la democracia mexicana”.

Los semifinalistas del certamen eran representantes de estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua.

Fase final

La fase final se disputó entre los representativos de Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro, siendo la representante de Oaxaca quien finalmente se proclamó campeona del Concurso Nacional de Oratoria 2025.

Giselle Gamboa Ávila disertó el tema: “El legado de Rosario Castellanos en el centenario de su nacimiento”; mientras que el segundo lugar lo obtuvo el representante de Querétaro y el tercero fue para el participante de Veracruz.

Al evento asistieron la consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC); el alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez; el director del Instituto de la juventud y en representación del gobernador del Estado acudió Juan Carlos Gómez Aranda y Magali Anabel Arellano Córdova, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.