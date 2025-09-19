GN ha contribuido a la paz en la entidad

Los trabajos preventivos y de vigilancia que ha realizado la Guardia Nacional (GN) sobre los diversos tramos carreteros federales han contribuido a la pacificación de la entidad, reconoció el vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, Mario Alberto Bustamante Mendoza.

Recordó que de forma periódica el gremio es invitado a reuniones, en esos encuentros se informan los avances, las preocupaciones y hasta los proyectos con los que cuentan las autoridades.

"La verdad es que las carreteras federales están bien resguardadas, la Guardia Nacional tiene varios programas bien interesantes de auxilios viales", remarcó.

Bustamante Mendoza resaltó que muy pocas veces una institución del Estado convoca a un sector para una mejor organización, todo con la intención de mantener el orden en las vialidades y que los transportistas cuenten con seguridad para mover sus productos.

Que la Guardia Nacional esté patrullando las carreteras federales, detalló Bustamante Mendoza, representa tranquilidad. "Hay que agradecerle al señor gobernador, desde que entró su sexenio ha puesto seguridad, y hemos visto que han hecho un trabajo en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Pueblo", remarcó.

Todo esto, dijo, da certeza de que los vehículos no serán afectados y que se protege el patrimonio del gremio. En las reuniones con personal de la GN se puso a disposición de los transportistas el número telefónico 0-8-8 para denunciar cualquier anomalía.

"Hay que exhortar a la población que retomemos esa cultura de la denuncia. Tristemente lo hemos dejado, no nos queremos meter en problemas, por eso no denunciamos", detalló.