GN mantendrá funciones de seguridad y proximidad

La Guardia Nacional (GN) en Chiapas, bajo el mando del general de brigadier Marcos Alonso Gastélum Antuna, coordinador estatal de la GN, mantendrá sus funciones de seguridad pública en el territorio local, además de proximidad social y colaboración ante cualquier situación de emergencia.

Esta institución armada también cuenta con la facultad de atender denuncias ciudadanas, además de realizar operativos conjuntos, combatir la delincuencia, detener o poner a disposición. En total son 43 acciones marcadas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

Recursos

Gastélum Antuna resaltó que el parque vehicular con el que cuentan es de modelo reciente en las unidades, y forma parte del esqueleto de movilidad para la Guardia Nacional (GN).

Todo el personal que forma parte de esta institución armada son militares con formaciones policiales, y dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

También cuentan con varios fines vinculados con salvaguardar la vida de la población y preservar las libertades, además de atender el orden público, colaborar con las entidades federativas y municipios, así como cuidar los bienes de la nación.

Local

En Chiapas, la Guardia Nacional cuenta con jurisdicción de 85 tramos carreteros, es decir, las vías de comunicación a nivel federal en las que mantienen acciones preventivas y de vigilancia.

Las funciones que realiza el personal en la entidad son de seguridad pública de orden federal, además de coordinación interinstitucional, trabajan en la prevención de los delitos, operativos para órdenes de aprehensión o investigación. Se suman a la lista acciones como la vigilancia de las aduanas en la entidad.

En tres aeropuertos internacionales, que están ubicados en igual número de municipios de Chiapas, la seguridad está a cargo de la Guardia Nacional. Además, el personal apoya en la vigilancia de ductos y escolta de autotanques.

En el marco de los siete años de inicio de operaciones que cumplirán el próximo 30 de junio, el coordinador estatal de la Guardia Nacional informó que se está consolidando como la fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente.

Finalmente, los elementos que se mueven en tramos carreteros cuentan con cámaras de solapa, a fin de supervisar las acciones y generar transparencia en el servicio que brinda la corporación.