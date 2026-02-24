Gobernabilidad, uno de los temas prioritarios

En el marco de las acciones emprendidas por la administración estatal, la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, ofreció una entrevista donde destacó los esfuerzos coordinados con el gobernador para preservar la paz social en los diferentes municipios de Chiapas, así como para atender la crisis ambiental por incendios y fortalecer la seguridad pública.

Sobre el panorama político en las regiones, la funcionaria subrayó la voluntad de diálogo como eje rector. “Estamos trabajando junto con el gobernador para mantener la gobernabilidad en los municipios, haciendo lo que nos corresponde: atender y escucharlos”, afirmó Rodríguez Ovando, descartando focos rojos de ingobernabilidad y asegurando que se mantienen mesas de trabajo permanentes con las autoridades locales.

En materia de seguridad, la entrevistada confirmó que la estrategia estatal continúa dando resultados.

Estrategias

Cuestionada sobre las acciones recientes, señaló: “Han habido detenciones importantes. La estrategia del gobernador del estado en seguridad sigue avanzando. Sabemos que se tiene que seguir. Todo aquel que haga algo que no deba de hacer en algún municipio o región, siempre tiene una consecuencia y el gobernador siempre va a actuar en consecuencia”.

Finalmente, al ser consultada sobre la iniciativa que busca dotar de armas de alto poder a los policías estatales —la cual ya fue aprobada localmente—, Rodríguez Ovando informó que el siguiente paso depende de la federación.

Recordó que en días pasados, una comisión del Congreso del Estado acudió a la Ciudad de México para exponer el tema ante instancias nacionales, confiando en que habrá respuesta positiva. “En Ciudad de México determinarán, nosotros confiamos en que todo salga de manera positiva”, concluyó.