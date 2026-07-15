Gobernador impulsa obras para el bienestar de Las Rosas y Comitán

Durante una gira de trabajo por los municipios de Las Rosas y Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que el gobierno humanista de la Nueva ERA impulsa acciones para fortalecer el bienestar social, respaldar a los sectores productivos y generar prosperidad para Chiapas.

Señaló que, luego del abandono que padeció el estado en administraciones anteriores, hoy se avanza en la atención de los temas pendientes en distintos rubros. “Nuestro propósito es cumplirle a cabalidad al pueblo de Chiapas”, expresó.

Las Rosas

En Las Rosas, el mandatario inauguró el Centro Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), recorrió los módulos de la Jornada Médica que brinda servicios gratuitos de salud a la población y supervisó la rehabilitación del camino Las Rosas-E.C. (Tuxtla-Comitán), obra que representa una inversión superior a 23.7 millones de pesos y beneficiará a más de 22 mil habitantes.

En Comitán de Domínguez, entregó apoyos escolares e inauguró obras educativas y deportivas en las telesecundarias 886 Sor Juana Inés de la Cruz y 439 Jaime Torres Bodet, en el Plantel 070 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y en la Escuela Preparatoria Comitán, con una inversión total superior a 20 millones de pesos. Además, supervisó los avances de la obra en la Estación de Rebombeo Chumís 2, donde se construye el tanque de almacenamiento de dos millones de litros de capacidad, como parte del proyecto de la red de agua potable.

Centro Libre

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, destacó que el Centro Libre de Las Rosas representa un compromiso cumplido con las mujeres, niñas y adolescentes del municipio, quienes contarán con un espacio que ofrece atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y redes de apoyo para atender situaciones de violencia o fortalecer su autonomía.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en Comitán se entregaron más de ocho mil mochilas como parte de las acciones para fortalecer la educación y anunció que, para el próximo ciclo escolar, las secundarias del municipio serán equipadas con pizarrones digitales.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura escolar para que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos para su formación y convivencia. Detalló que se entregó un aula cocina y obra exterior en la Telesecundaria 886; dos aulas didácticas y un laboratorio polifuncional en la Telesecundaria 439; además de canchas de futbol 7 en la Secundaria del Estado, la Preparatoria Comitán y el Conalep Plantel 070.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la rehabilitación del tramo Las Rosas-E.C. (Tuxtla-Comitán) registra un avance del 30 por ciento y explicó que esta obra fortalecerá la conectividad de la región.

Los presidentes municipales de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega, y de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, coincidieron en reconocer el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con el bienestar de las familias chiapanecas, mediante obras y programas que fortalecen la educación, la infraestructura y el desarrollo social.

En representación de las mujeres de Las Rosas, la Tejedora de la Voz y Fuerza de las Mujeres, María Magdalena González García, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar espacios seguros como el Centro Libre y manifestó el compromiso de promover entre la población los servicios que ahí se ofrecen.

El director general del Conalep, Leonardo Omar León Alcázar, agradeció, en nombre de la comunidad escolar, el respaldo brindado por el gobernador a esta institución. A su vez, las y los directivos de los planteles beneficiados reconocieron las acciones orientadas a dignificar la infraestructura educativa y deportiva, al considerar que contribuirán a fomentar una vida más saludable para el estudiantado.

Estuvieron presentes las diputadas federales, Rosario del Carmen Moreno Villatoro y Karina Trujillo Trujillo; el diputado local Luis Eduardo Gordillo Gordillo; el alcalde de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas, además de madres y padres de familia.