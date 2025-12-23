Gobernador y Sasil de León ratifican trabajo en unidad

La senadora Sasil de León Villard acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a una gira de trabajo donde el mandatario supervisó obras de impacto social, ratificando el trabajo coordinado entre el Gobierno de Chiapas y el Senado de la República.

El mandatario estatal, Eduardo Ramírez, puntualizó que estas acciones evidencian un trabajo en unidad, cerrando filas para el beneficio de Chiapas.

“Estaremos siempre pendientes de las demandas más sentidas de la población, estamos cerrando filas para tener más bienestar en Chiapas”, mencionó el gobernador en la visita y después en sus cuentas oficiales.

Atienden necesidades de la gente

Por su parte la senadora Sasil de León, se dijo gustosa de acompañar al gobernador Eduardo Ramírez quien atiende de cerca las necesidades de la gente. También ratificó su compromiso para dar continuidad a estos trabajos conjuntos que en unidad construirán el Chiapas próspero del mañana. Dijo que es una alianza entre el Gobierno del Estado en beneficio de Chiapas.

“Es un orgullo trabajar a lado del gobernador Eduardo Ramírez, construyendo una realidad para que las y los chiapanecos vivan mejor, con servicios dignos y un futuro de bienestar”, dijo.

Recorrido por municipios

En Comitán de Domínguez supervisaron los avances de la ampliación del sistema de agua potable, una obra que constituía una demanda añeja de la población y ahora es una realidad que mejorará la calidad de vida de las y los habitantes de la región, garantizando acceso a agua potable de calidad y contribuyendo al bienestar.

De la misma manera, visitaron la comunidad San José La Grandeza de Venustiano Carranza, verificando una obra de la red de distribución de agua potable.