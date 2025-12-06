Gobierno abierto a escuchar a empresarios

David Armendáriz Lessieur, presidente durante 2025 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), indicó que el cambio en relación a seguridad durante el gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, es contundente. En la Cámara entienden que el proceso de seguridad no es tan rápido, sin embargo, el cambio fue evidente.

Armendáriz señaló que estos resultados también son palpables en los municipios aledaños a San Cristóbal de Las Casas. Turistas de distintos estratos sociales le han comentado que el estado no es como lo pintan los medios a nivel nacional, en especial a través de la televisión.

Los turistas se sorprenden al no ver bloqueos o “motonetos”, situaciones que dijo Armendáriz, han disminuido en el primer año de gobierno. Sin embargo, algunos turistas internacionales aún son muy recatados sobre la situación.

Otro punto a resaltar además de la seguridad, es la mejoría en la comunicación. Indicó que hace unos meses se acercaron con el secretario de Economía y con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, esto con el propósito de agilizar los trámites para que no solo se tengan los papeles en físico sino también en digital.

Este paso del papel a lo digital se da por solicitud de la comunidad, ya que, sostuvo, “nunca falta aquel que pierde el papel o lo pierde en algún percance”. Este proceso ya se ha realizado en Chiapa de Corzo, no obstante a nivel municipal ha costado por lo acostumbrado que aún se está al papel.

Por último, el presidente de la Canaco Servytur informó que, pese a que el siguiente año se aplicarán impuestos que afectarán a sectores del turismo, como el indicado para los refrescos, preparan foros para que los comerciantes locales afronten esta situación.